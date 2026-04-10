In vendita prodotti contraffatti di un noto marchio | sito e-commerce sequestrato e oscurato

Un sito di e-commerce è stato sequestrato e oscurato dopo aver venduto prodotti contraffatti di un noto marchio. Tra gli articoli messi in vendita vi erano sciarpe, cravatte e foulard che riproducevano fedelmente i disegni e i segni distintivi registrati dal marchio. L’operazione è stata condotta dalle autorità competenti nel quadro di un’indagine volta a contrastare la vendita di merce non autorizzata.

Commercializzava prodotti contraffatti, tra cui sciarpe, cravatte e foulard che riproducevano la foggia e i segni distintivi registrati dal noto marchio “E.Marinella”, il sito di e-commerce sequestrato e oscurato dalla guardia di finanza.Le indagini sono state condotte dai militari della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Labaro della prima guerra mondiale finisce in vendita su un sito di e-commerce: recuperato dai carabinieriIl sequestro è scattato a Firenze, dove il cimelio era finito nelle mani di un collezionista di oggetti militari ignaro della provenienza FIRENZE –... Avellino, sequestri di prodotti contraffatti pasqualiAVELLINO, 19 MARZO 2026 – Operazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione nella provincia di Avellino. Argomenti più discussi: Latina – Oscurato sito di e-commerce che vendeva prodotti contraffatti di un noto marchio italiano; Roma: maxi sequestro da 880 mila euro per traffico di prodotti falsi di lusso e autoriciclaggio; Napoli, smantellata la banda dei Rolex falsi: sequestri per 880mila euro, vendite online su 60 siti; Benevento Calcio, sequestrati gadget falsi: denunciato commerciante. Il sito è stato acquisito dal Comune che ha fatto la bonifica e ospiterà gli agricoltori per la vendita di prodotti a km zero. - facebook.com facebook