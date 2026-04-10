VIDEO Messi rompe la camera di un fotografo | la reazione

Durante una sessione di allenamento con l’Inter Miami, Lionel Messi ha calciato un tiro che ha colpito in pieno la telecamera di un fotografo, rompendo l’obiettivo. L’incidente è diventato virale sui social media, mostrando il momento inaspettato. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente, e non sono stati riportati danni alla persona presente sul posto.

Lionel Messi ancora protagonista virale: durante una sessione di allenamento con l’Inter Miami prima della sfida contro i New York Red Bulls, il campione argentino ha scagliato un tiro potentissimo che ha colpito in pieno la telecamera di un fotografo, rompendo l’obiettivo. Il video dell’episodio è diventato subito virale sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Messi rompe la camera di un fotografo: la reazione Messi colpisce una bambina: la reazione del papà è folleLa scena ripresa durante la partita tra Inter Miami e Orlando è tornata virale in questi giorni: il pallone, dopo la punizione calciata da Messi,... Leggi anche: Lukaku rompe il silenzio: la reazione del Napoli RIEMPIAMO CAMERA DI CRISTIANO CON 10.000 FOTO DI VIOLA! *ti vuoi fidanzare con me*