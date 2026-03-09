Messi colpisce una bambina | la reazione del papà è folle

Durante una partita tra Inter Miami e Orlando, il pallone, dopo una punizione calciata da Messi, ha colpito una bambina sulle tribune. La scena è stata filmata e sta girando molto sui social. Il padre della bambina ha reagito in modo molto impulsivo, lasciando tutti stupefatti. La partita si è svolta regolarmente e il momento ha attirato l’attenzione di molti spettatori.

La scena ripresa durante la partita tra Inter Miami e Orlando è tornata virale in questi giorni: il pallone, dopo la punizione calciata da Messi, finisce dritto contro una bambina sulle tribune. Il padre della piccola. esulta! "Stai bene tesoro? Questo è il pallone toccato da Messi!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

