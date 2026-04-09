La polizia festeggia all' università Mediterranea il 174esimo anniversario della sua fondazione

Oggi si terranno le celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia. L'evento si svolgerà alle 10 presso l'università Mediterranea, dove sono previste diverse attività organizzate dalle autorità locali. La giornata rappresenta un momento di ricordo e di riconoscimento per il ruolo delle forze dell'ordine nella comunità. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni e del corpo di polizia.

La polizia festeggerà il 174esimo anniversario della propria fondazione. Le celebrazioni si terranno, alle 10.30, presso l’Atelier della facoltà di architettura dell’università Mediterranea di Reggio Calabria alla presenza del sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, on.le Wanda Ferro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it La Questura di Brindisi celebra il 174esimo anniversario dalla fondazione della PoliziaBRINDISI - Il 10 aprile 2026, la Questura di Brindisi celebra il 174esimo Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, con una cerimonia che... All’Autodromo di Monza il 174esimo anniversario della fondazione della poliziaUna giornata per ricordare il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato.