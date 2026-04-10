La polizia che guarda al futuro nel suo 174esimo anniversario

Oggi la Polizia di Stato festeggia il 174° anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia ufficiale a Roma, in Piazza del Popolo. La celebrazione si svolge in presenza di rappresentanti delle istituzioni e del corpo di polizia, che si riuniscono per ricordare gli anni di attività e i servizi offerti alla collettività. La data segna un traguardo importante per l'ente, che si prepara ad affrontare le sfide future con nuovi strumenti e strategie.

Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è “La polizia che guarda al futuro”. Il programma La giornata avrà inizio alle ore 9.00 presso la Scuola Superiore di Polizia con la tradizionale deposizione da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani. Alle ore 11.00 si terrà la cerimonia istituzionale in Piazza del Popolo, durante la quale sarà... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “La polizia che guarda al futuro” nel suo 174esimo anniversario Al Caps si parlerà anche di violenza sulle donne, la Polizia di Stato celebra il suo 174esimo anniversarioNella giornata di venerdì 10 aprile la Polizia di Stato della provincia di Forlì-Cesena celebrerà il 174esimo anniversario della sua fondazione con... Leggi anche: La polizia festeggia all'università Mediterranea il 174esimo anniversario della sua fondazione Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; Polizia di Stato, Cybersecurity Italia partner della cerimonia nazionale del 174esimo anniversario; Proteggi Los Santos e accaparrati dei nuovi veicoli delle forze dell'ordine durante l'evento Vigilanza del Quartiere; VIDEO | Polizia in festa per il 174esimo anniversario della fondazione. La polizia che guarda al futuro nel suo 174esimo anniversarioOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il ... gazzettadelsud.it Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storiaIl 10 aprile la Polizia di Stato celebra il 174° Anniversario della fondazione. Un appuntamento che si rinnova anche quest’anno, con quattro giorni di incontri, tra la gente, nel cuore di Roma. Sarà ... poliziadistato.it Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è “La polizia che guarda al futuro”. La giornata avrà inizio alle ore 9.00 pre - facebook.com facebook Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese x.com