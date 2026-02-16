Salento l’Arco degli innamorati crollato | la fragilità della bellezza sbriciolata dalla natura

L’Arco degli Innamorati nel Salento è crollato dopo anni di lenta erosione, che ha indebolito la sua struttura. La roccia si è sgretolata nel cuore della notte tra il 15 e il 16 febbraio 2026, lasciando senza il suo simbolo un tratto amato dai visitatori. La perdita di questo monumento naturale riguarda sia il paesaggio che i locali, che lo consideravano un punto di riferimento. La forza del mare e il tempo hanno inferto un colpo definitivo alla formazione rocciosa vicino a Melendugno.

