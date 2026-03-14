Paura ad Amsterdam scoppia ordigno davanti ad una scuola ebraica

Un ordigno è esploso di fronte a una scuola ebraica ad Amsterdam, provocando paura tra gli abitanti. La sindaca della città ha definito l’atto come un “vile atto di aggressione” contro la comunità. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente e garantire la sicurezza nella zona. La scena è stata presto isolata per permettere i rilievi.

Esplosione davanti ad una scuola ebraica ad Amsterdam. La sindaca della città, Femke Halsema ha parlato di un "vile atto di aggressione contro la comunità". Fortunatamente l'esplosione ha provocato solo "danni limitati", come fa sapere la prima cittadina. C'è già una rivendicazione: il movimento islamico dei "Compagni della Destra" (IMCR) con un video postato su X ha rivendicato l'esplosione. Il gruppo è collegato a diversi episodi avvenuti negli ultimi giorni fra Belgio e Olanda come l'esplosione davanti a una sinagoga di Rotterdam e un attentato dinamitardo a un'altra sinagoga a Liegi. Intanto si apprende che sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della scuola, che avrebbero ripreso la persona che ha fatto detonare l'ordigno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paura ad Amsterdam, scoppia ordigno davanti ad una scuola ebraica Articoli correlati Leggi anche: Paura ad Amsterdam, scoppia ordigno davanti ad una scuola ebraica. Gruppo islamico rivendica l'attentato Esplosione davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam: ipotesi attacco mirato, cresce la tensioneUn’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, nella notte tra giovedì e venerdì.