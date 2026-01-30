La verità nascosta di Veronica Maya | un viaggio tra vita scelta e pericoli in un paese dove l’aborto è vietato

La nota attrice e attivista brasiliana Veronica Maya ha aperto il suo cuore in un’intervista televisiva. Ha raccontato di aver rischiato la vita durante un aborto non sicuro, avvenuto in Brasile, dove l’interruzione di gravidanza è vietata e rischiosa. La sua testimonianza mette in luce i pericoli di una legge restrittiva e la sofferenza di molte donne che si trovano costrette a scegliere tra la salute e le leggi.

Veronica Maya, attrice e attivista brasiliana, ha raccontato in un'intervista rilasciata a un'emittente nazionale di aver rischiato la vita a causa di un aborto non sicuro, avvenuto in un paese dove la pratica è severamente vietata per legge. Il fatto si è verificato diversi anni fa, in un periodo in cui il Brasile ha una delle normative più restrittive al mondo sull'interruzione di gravidanza, con eccezioni solo in casi di violenza sessuale, rischio di morte per la madre o anencefalia fetale. Veronica, all'epoca giovane e senza accesso a servizi sanitari sicuri, ha deciso di interrompere la gravidanza da sola, in condizioni igieniche precarie, dopo aver scoperto di essere incinta a seguito di una violenza.

