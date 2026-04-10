Monterchi | viaggiano con un panetto da 1 kg di cocaina nel sedile dell’auto

Due persone sono state fermate a Monterchi mentre viaggiavano a bordo di un’auto con un panetto da un kilogrammo di cocaina nascosto nel sedile. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato la sostanza e proceduto agli approfondimenti. La dinamica dell’arresto e l’identità degli individui coinvolti non sono state rese note. La droga è stata posta sotto sequestro.

Arezzo, 10 aprile 2026 – . I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza di reato due persone di origini albanesi, di 28 e 20 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, inserita nell’ambito dei controlli del territorio eseguiti dai militari dell’Arma sulle principali strade che attraversano il territorio della provincia di A rezzo, ha consentito di intercettare i due nel territorio del comune di Monterchi, in particolare all’altezza della località “Le Ville”. I due, alla vista dei militari dell’Arma,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monterchi: viaggiano con un panetto da 1 kg di cocaina nel sedile dell’auto Sorpreso con un panetto di fumo sotto al sedile dell'auto: 20enne nei guaiSorpreso con un panetto di hashish da 30 grammi nascosto sotto il sedile dell'auto. 12 kg di cocaina nel sedile: arrestata la coppia a MessinaUna coppia di origini catanesi, composta da un uomo di 36 anni e una donna di 24 anni, è stata arrestata dai Carabinieri a Messina mentre tentava di...