Autostrade chiusure notturne in settimana per lavori

Questa settimana, alcune tratte dell’autostrada A7 tra Serravalle e Genova resteranno chiuse di notte. I lavori riguardano la riqualificazione delle barriere antirumore e richiedono delle chiusure programmate per garantire la sicurezza durante i lavori. La circolazione subirà alcune modifiche, quindi chi viaggia in zona dovrebbe prestare attenzione ai segnali e alle eventuali indicazioni.

Lavori di riqualificazione delle barriere antirumore sull'atostrada A7 Serravalle-Genova con chiusure programmate in settimana. Altri lavori riguardano invece la A12. I dettagli. Dalle ore 22 di lunedì 2 alle ore 6 di martedì 3 febbraio, sarà chiusa la stazione di Genova Bolzaneto in entrata verso Genova. In alternativa, si consiglia di entrare alla barriera di Genova Ovest, sulla stessa A7, o alla stazione di Genova Aeroporto, sulla A10 Genova-Savona. Dalle ore 22 di venerdì 6 alle ore 6 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento A10 Genova-Savona, verso Genova.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

