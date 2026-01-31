Autostrade chiusure notturne in settimana per lavori

Questa settimana, alcune tratte dell’autostrada A7 tra Serravalle e Genova resteranno chiuse di notte. I lavori riguardano la riqualificazione delle barriere antirumore e richiedono delle chiusure programmate per garantire la sicurezza durante i lavori. La circolazione subirà alcune modifiche, quindi chi viaggia in zona dovrebbe prestare attenzione ai segnali e alle eventuali indicazioni.

Lavori di riqualificazione delle barriere antirumore sull'atostrada A7 Serravalle-Genova con chiusure programmate in settimana. Altri lavori riguardano invece la A12. I dettagli. Dalle ore 22 di lunedì 2 alle ore 6 di martedì 3 febbraio, sarà chiusa la stazione di Genova Bolzaneto in entrata verso Genova. In alternativa, si consiglia di entrare alla barriera di Genova Ovest, sulla stessa A7, o alla stazione di Genova Aeroporto, sulla A10 Genova-Savona. Dalle ore 22 di venerdì 6 alle ore 6 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento A10 Genova-Savona, verso Genova.

Autostrade, raffica di chiusure notturne tra A12 e A7: cantieri attivi su più tratti tra il 2 e il 7 febbraioSettimana complessa per la viabilità autostradale: stop in orario 22-6 per lavori nelle gallerie e sulle barriere antirumore. Interessati A12 tra Genova Est, Nervi, Sestri Levante e Lavagna e A7 tra G ... lavocedigenova.it

