17enne uccisa e gettata in un torrente in provincia in Asti | residenti assediano casa di un giovane del posto con problemi psichiatrici

Da ilfattoquotidiano.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, il corpo di Zoe Trinchero, 17 anni, è stato trovato in un torrente a Nizza Monferrato. La ragazza era scomparsa da giorni e la sua morte ha sconvolto la comunità. Intanto, alcuni residenti si sono radunati davanti alla casa di un giovane del posto, che ha problemi psichiatrici, chiedendo spiegazioni e manifestando disagio. La polizia sta indagando per capire cosa abbia portato a questa tragedia.

Il cadavere di una ragazza è stato trovato in un torrente a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Successivamente, il corpo è stato identificato: si tratta di Zoe Trinchero, 17enne del posto. Dopo la notizia, un gruppo di residenti si è riunito sotto l’abitazione di un giovane con problemi psichiatrici che è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza nonostante non risultino provvedimenti giudiziari a suo carico. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio. L’ipotesi più probabile, infatti, è che l’adolescente sia stata uccisa: oltre ai lividi sul volto, sono state riconosciute delle ferite riconducibili a un trauma cranico e i segni di uno strangolamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

17enne uccisa e gettata in un torrente in provincia in asti residenti assediano casa di un giovane del posto con problemi psichiatrici

© Ilfattoquotidiano.it - 17enne uccisa e gettata in un torrente in provincia in Asti: residenti assediano casa di un giovane del posto con problemi psichiatrici

Approfondimenti su Nizza Monferrato 17enne

Asti, 17enne strangolata e gettata in un canale

La ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato.

Tragedia sull’Asti-Cuneo, l’ombra della gara: Matilde Baldi uccisa a 200 all’ora mentre tornava a casa con la madre

Una tragedia sull’Asti-Cuneo scuote la comunità: Matilde Baldi perde la vita a 200 kmh, mentre tornava a casa con la madre.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Nizza Monferrato 17enne

17enne uccisa e gettataNizza Monferrato, 17enne uccisa e gettata in un rio dopo una serata con gli amiciNIZZA MONFERRATO (ASTI) – Dramma nella notte a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove una 17enne è stata trovata morta. La giovane si chiamava Zoe Trinchero e, al momento, l’ipotesi più ... livesicilia.it

17enne uccisa e gettataNizza Monferrato (Asti), 17enne uccisa e gettata in un torrenteUna ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti). Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La giovane ... blitzquotidiano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.