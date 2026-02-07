17enne uccisa e gettata in un torrente in provincia in Asti | residenti assediano casa di un giovane del posto con problemi psichiatrici

Questa mattina, il corpo di Zoe Trinchero, 17 anni, è stato trovato in un torrente a Nizza Monferrato. La ragazza era scomparsa da giorni e la sua morte ha sconvolto la comunità. Intanto, alcuni residenti si sono radunati davanti alla casa di un giovane del posto, che ha problemi psichiatrici, chiedendo spiegazioni e manifestando disagio. La polizia sta indagando per capire cosa abbia portato a questa tragedia.

Il cadavere di una ragazza è stato trovato in un torrente a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Successivamente, il corpo è stato identificato: si tratta di Zoe Trinchero, 17enne del posto. Dopo la notizia, un gruppo di residenti si è riunito sotto l'abitazione di un giovane con problemi psichiatrici che è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza nonostante non risultino provvedimenti giudiziari a suo carico. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio. L'ipotesi più probabile, infatti, è che l'adolescente sia stata uccisa: oltre ai lividi sul volto, sono state riconosciute delle ferite riconducibili a un trauma cranico e i segni di uno strangolamento.

