Via libera Ue a Mef e Retelit per l' acquisizione di Sparkle da Tim

La Commissione Europea ha autorizzato l'acquisizione di Sparkle da parte di Retelit e del Ministero delle Finanze. La decisione riguarda il trasferimento di proprietà dell'azienda di telecomunicazioni, precedentemente controllata da Tim. La procedura di approvazione si è conclusa con il via libera ufficiale, consentendo così il passaggio di asset tra le parti coinvolte.

La Ue ha dato il via libera a Retelit e al ministero delle Finanze all'acquisizione di Sparkle da Tim. Lo si apprende dal registro delle operazioni dell' Antitrust europeo. L'operazione non solleva dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune e la Commissione ha deciso di non opporsi, dichiarandola compatibile con il mercato comune. Ora per dare il 'kick off' all'acquisizione manca solo l'ok degli Stati Uniti (in ritardo per lo shutdown del governo Trump). Tim prevede che la transazione si concluda nel secondo trimestre del 2026 e al closing è legato il buyback, la strada scelta dal gruppo guidato da Pietro Labriola per la remunerazione degli azionisti: un riacquisto di azioni proprie pari al 50% dei ricavi della cessione di Sparkle, fino a 400 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Buona Pasqua con “East at Easter” dall’album “Sparkle in the rain” dei Simple Minds @inprimopiano - facebook.com facebook