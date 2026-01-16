Leonardo cresce sulla meteorologia via libera all’acquisizione di Enterprise electronics corporation

Leonardo amplia le proprie competenze nel settore meteorologico con l’approvazione dell’acquisizione di Enterprise Electronics Corporation. Questa operazione rafforza la presenza dell’azienda nel campo delle tecnologie per il monitoraggio e l’analisi delle condizioni atmosferiche, consolidando la propria posizione nel settore e offrendo soluzioni avanzate per clienti pubblici e privati.

Leonardo cresce sulla meteorologia con il via libera all’acquisizione di Enterprise electronics corporation. Leonardo, attraverso la controllata Leonardo Us corporation, ha infatti firmato un accordo per l’acquisizione di Enterprise electronics corporation (Eec), società statunitense specializzata nello sviluppo, produzione e manutenzione di strumenti radar meteorologici e stazioni di ricezione satellitare per la meteorologia, l’idrologia, la ricerca e l’aviazione, sia nel settore militare che civile. Il closing dell’operazione è atteso nel primo trimestre del 2026. Più forza a tecnologie telerilevamento e radar. 🔗 Leggi su Lapresse.it

