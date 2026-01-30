Ancora una rissa davanti a scuola intervengono i carabinieri

Nuova rissa davanti a una scuola nel centro della città. Venerdì 30 gennaio, due gruppi di ragazzi si sono affrontati in via Interna, vicino all’auditorium Concordia. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno fermato alcuni dei coinvolti. La scena si è svolta sotto gli occhi degli abitanti, ancora una volta preoccupati per la spirale di violenza che coinvolge i più giovani.

Il fatto è successo nalla giornata di venerdì 30 gennaio. Coinvolta una decina di studenti Un altro episodio di violenza in città. È successo nella giornata di venerdì 30 gennaio in via Interna, a due passi dall'auditorium concordia. Stando a quanto è emerso, alcuni giovani hanno avuto un acceso confronto all’esterno della scuola. Una situazione degenerata in una rissa, durante la quale sono volati calci e pugni, affermano alcuni testimoni. Secondo una prima ricostruzione sono una decina gli studenti coinvolti nella colluttazione in via Interna. Un’area che, in quella fascia oraria, è particolarmente frequentata da giovani diretti ai vari istituti di Pordenone.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

