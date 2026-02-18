Bluvertigo al festival AMA | nuova rotta per il rock tra sperimentazione e un pubblico più ampio

I Bluvertigo si preparano a salire sul palco del festival AMA, un evento che punta a rinnovare il rock italiano con sonorità sperimentali e un pubblico più variegato. La band, nota per aver rivoluzionato il genere negli anni ’90, si esibirà il 27 agosto 2026 al Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino. La loro performance segna una svolta nel festival, che intende mescolare stili diversi e attrarre anche nuovi ascoltatori. Il concerto promette un mix di musica innovativa e atmosfere coinvolgenti.

I Bluvertigo al Parco di Villa Negri: L’AMA Music Festival Scommette sull’Eclettismo. I Bluvertigo, una delle band più innovative e influenti dell’alternative rock italiano, si esibiranno il 27 agosto 2026 al Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino, nell’ambito dell’AMA Music Festival. L’annuncio segna una svolta per la rassegna, tradizionalmente focalizzata su sonorità più aggressive, e testimonia la volontà di ampliare l’offerta musicale e attrarre un pubblico più variegato. Un Festival Trasformato: Dagli Scorpions all’Alternative. L’AMA Music Festival, negli anni, si è costruito una solida reputazione grazie a una programmazione orientata all’heavy metal e al rock più puro.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

