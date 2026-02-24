Chi è Sayf | il festival soldout che non conosci

Sayf ha riscosso grande successo al suo festival soldout, attirando migliaia di giovani appassionati di rap. La causa di questo risultato si trova nella crescente popolarità dell’artista e nella forte richiesta di eventi dal vivo. Durante la serata, il pubblico ha cantato a squarciagola i brani più noti, creando un’atmosfera vibrante. La serata ha dimostrato come il talento di Sayf stia conquistando sempre più fan in tutto il paese.

Milano, 27 gennaio 2026 - Quello di Sayf è uno dei nomi emergenti della scena rap dell’anno appena trascorso. In tanti, infatti, hanno iniziato a conoscerlo nel 2025. A contribuire a rendere il suo nome più noto fra il grande pubblico è stata ‘Sto bene al mare’, canzone interpretata da Sayf insieme a Marco Mengoni e Rkomi. Dietro quel brano, però, c’è un mondo molto sfaccettato. Guida al Festival di Sanremo 2026: partecipanti, ospiti, duetti, voto e televoto. Il programma delle serate Chi è Sayf . Adam Viacava è nato il 23 marzo 1999 in quella Genova che negli ultimi anni si sta qualificando come “scuola genovese del rap”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Chi è Sayf, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Sayf, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026, ha attirato l’attenzione per il suo stile energico e le parole dirette.

Sayf - MONEY (feat. Artie 5ive, Guè)

