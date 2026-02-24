Scatta da oggi l’alcolock in auto costa circa 2.000 euro

L’introduzione dell’alcolock in auto deriva dall’obbligo di rispettare nuove norme sulla sicurezza stradale. Il dispositivo, che costa circa 2.000 euro, si installa nelle vetture per impedire di guidare in stato di ebbrezza. Da oggi, i proprietari di veicoli devono dotarsi di questo strumento, che viene testato tramite un elenco ufficiale dei modelli autorizzati. Le autorità hanno avviato i controlli per verificare il rispetto della norma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pubblicato l’elenco dei dispositivi autorizzati. È entrato ufficialmente in vigore oggi l’alcolock, il dispositivo previsto dal nuovo Codice della strada. Il ministero dei Trasporti ha reso noto l’elenco degli apparecchi omologati, degli installatori autorizzati e dei modelli di veicoli compatibili con il sistema. Si tratta di una misura destinata ai conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 gl o 1,5 gl che, una volta riottenuta la patente dopo la sospensione, potranno tornare al volante solo su veicoli dotati di alcolock. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Mantenere un cane o un gatto oggi, +22% in 6 anni: costa più di 1.000 euroNegli ultimi sei anni, il numero di famiglie italiane con animali domestici è cresciuto del 22%, riflettendo un legame sempre più forte con i nostri amici a quattro zampe.

Studio Associati Maior ottiene risarcimento di circa 600.000 euro contro ASL Napoli 1 Centro per decesso da responsabilità sanitariaLo Studio Associati Maior ha ottenuto un risarcimento di circa 600.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Da oggi scatta l'alcolock: chi deve installarlo, il costo (da 2mila euro) e cosa rischia chi tenta di aggirarlo; Nevicate a bassa quota, scatta il codice giallo. Attivati i mezzi spargisale e spazzaneve, l'appello: Servono pneumatici invernali o catene a bordo; Pandemie, scatta l'alleanza globale. Canada ed Europa firmano un piano operativo congiunto; Torna il maltempo, scatta l'allerta meteo per il pomeriggio di oggi.

Codice della strada: da oggi scatta l’alcolock, a chi tocca e a che costiPubblicato l’elenco dei dispositivi e delle officine: obbligo dopo condanna sopra 0,8 g/l ... msn.com

Da oggi scatta l’alcolock: chi deve installarlo, il costo (da 2mila euro) e cosa rischia chi tenta di aggirarloIl Mit ha pubblicato l’elenco dei dispositivi installabili e le officine autorizzate sul Portale dell’Automobilista. Dopo la condanna sopra 0,8 g/l scatta l’obbligo: test prima di partire ... msn.com

Europa League, oggi scatta la prima fase di vendita per gli ottavi di finale #asroma x.com

Dopo il presidio antifascista di sabato pomeriggio a Lugano, scatta oggi un'interpellanza della Lega che non risparmia qualche bacchettata al Municipio Guarda le immagini - facebook.com facebook