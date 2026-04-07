Durante la Veglia di Pasqua nella chiesa di San Vittorino a Roma, nella notte del 4 aprile, una persona ha fatto irruzione e ha pronunciato una bestemmia, suscitando grande sconcerto tra i fedeli presenti. L’episodio ha interrotto la cerimonia religiosa, con i partecipanti che si sono mostrati scioccati di fronte a quanto accaduto. La situazione si è conclusa senza ulteriori incidenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Spezza la sacralità della preghiera con una bestemmia: la notte del 4 aprile, durante la Veglia pasquale nella chiesa di San Vittorino a Roma qualcuno ha fatto irruzione e ha urlato una blasfemia nello sgomento di tutti i credenti. È quanto si legge nella pagina Facebook del Santuario N.S. di Fatima San Vittorino, a Roma est, nel VI municipio: “Ieri sera durante la Messa della Veglia, la notte più importante per tutti noi cristiani, perché con la sua resurrezione Cristo ci ha donato la vita eterna, qualcuno ha pensato bene di entrare in Santuario durante l’omelia, gridare una bestemmia e scappare “. Un gesto che è stato recepito con estremo sdegno dai presenti riuniti nel rituale cristiano, atto di provocazione senza dubbio, reso ancora più vile dalla successiva fuga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Urla una bestemmia durante la Veglia di Pasqua: choc nella chiesa di San Vittorino a Roma

Grida una bestemmia in chiesa durante la messa di Pasqua e scappa a San VittorinoÈ entrata nella chiesa di San Vittorino durante l'omelia di Pasqua, ha gridato una bestemmia ed è scappato: il messaggio della chiesa sui social.

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