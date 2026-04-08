La messa di Pasqua è troppo rumorosa e non mi fa dormire anziana sfascia a bastonate la vetrata della chiesa a Torino Centro

Durante la messa di Pasqua nella chiesa di San Francesco da Paola in via Po a Torino, un’anziana ha colpito con un bastone una delle vetrate dell’edificio. I vetri sono caduti sui fedeli presenti, che si trovavano all’interno durante la funzione. L’incidente si è verificato nella notte di domenica 5 aprile 2026, e l’anziana ha riferito che il rumore della celebrazione le impediva di dormire.

Ha colpito a bastonate una vetrata della chiesa di San Francesco da Paola, in via Po a Torino, facendo cadere i vetri sui fedeli che stavano seguendo la messa della notte di Pasqua, appunto domenica 5 aprile 2026. Per questa ragione un'italiana di 70 anni è stata denunciata, con l'accusa di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it La via Crucis "è troppo rumorosa": e qualcuno fa arrivare i carabinieriQualcuno a Cattabrighe ha chiamato i carabinieri per denunciare i “rumori molesti“ provocati dai fedeli in processione per la Via Crucis della... Leggi anche: Violenta rapina dopo la messa in chiesa: anziana ferita, malvivente arrestato Argomenti più discussi: Pasqua 2026 a Torino, cosa fare: gli eventi da non perdere; Il Triduo pasquale alla Piccola Casa di Torino; La funzione di Pasqua è troppo rumorosa e non mi fa dormire, anziana sfascia a bastonate la vetrata della chiesa; Pasqua a Torino tra fede, processioni e tesori d’arte. Pasqua a Torino tra fede, processioni e tesori d’arteL’appuntamento più atteso è la Via Crucis di venerdì 3 aprile, guidata dal cardinale Roberto Repole. Il cammino della Croce partirà alle 21 da piazza della Consolata, attraversando via della Consolata ... zipnews.it Letizia a Torino CAMERA Centro Italiano per la Fotografia dal 15 Ottobre 2026 al 7 Febbraio 2027 Dopo il successo delle prime tappe allo Château de Tours, al festival Les Rencontres d’Arles e, più recentemente, al Museo Civico San Domenico di Forlì, nell’a - facebook.com facebook