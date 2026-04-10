Vestirsi da italiano al Teatro Dadà l' ironica ricerca sulla nostra identità

Martedì 14 aprile alle 20.30 si terrà l’ultimo spettacolo della stagione 202526 al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia. Lo spettacolo, intitolato

Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi, in scena martedì 14 aprile alle ore 20.30, è l'ultimo spettacolo al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia della Stagione 202526 di Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale. Lo scrittore e traduttore Paolo Nori e Nicola Borghesi, autore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

“Ai nostri tempi (biblici)”: Gioele Dix e un'ironica riflessione sulla vecchiaia al Teatro delle ClarisseSabato 28 marzo il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospita Gioele Dix in “Ai nostri tempi (biblici)”.

"Ti mando al Sud", la commedia degli stereotipi sbarca al Teatro DadàSabato 21 febbraio, alle ore 21, il Teatro Dadà ospiterà la commedia "Ti mando al Sud", portata in scena dalla Nuova compagnia teatrale Nord Sud.

Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent

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