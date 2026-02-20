Ti mando al Sud la commedia degli stereotipi sbarca al Teatro Dadà

Sabato 21 febbraio, alle ore 21, il Teatro Dadà ospiterà la commedia "Ti mando al Sud", portata in scena dalla Nuova compagnia teatrale Nord Sud. Reduce dal successo registrato a Marano, dove lo spettacolo ha fatto segnare sold-out, la compagnia torna a Castelfranco Emilia per una nuova serata all’insegna dell’ironia e della solidarietà. L’intero incasso sarà destinato alla Protezione Civile di Castelfranco Emilia. "Ti mando al Sud" è una commedia coinvolgente che gioca, con leggerezza, sulle differenze tra Nord e Sud, trasformando stereotipi e contrasti in occasione di sorriso e riflessione. Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, che detiene peraltro la delega alla Protezione civile, sottolinea il valore dell’iniziativa: "Il teatro, soprattutto quando nasce dal volontariato e dall’impegno gratuito, è uno strumento straordinario di coesione sociale.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: ’Ti mando al Sud’ al Dadà. Ironia a scopo benefico: "Valorizziamo il talento"

Leggi anche: “Castelfrancheide”, proiezione al Teatro Dadà in occasione degli Ottocento anni della città

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.