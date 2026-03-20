Dopo quattro anni di silenzio e la conclusione del servizio militare obbligatorio per i membri, la boy band più famosa al mondo si riunisce. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che si sono radunati davanti ai grandi magazzini Shinsegae a Seul per assistere alla presentazione del nuovo video dei BTS, Swim. Poche ore dopo, il gruppo si esibirà in un concerto all’aperto nella capitale sudcoreana, visibile in streaming su Netflix il 21 marzo.

( a skanews) — Folla di fan a Seul, in Corea del Sud, davanti ai grandi magazzini Shinsegae per la presentazione del nuovo video dei BTS, Swim, a poche ore dal grande concerto all’aperto nel cuore della capitale sudcoreana (in streaming su Netflix il 21 marzo). Sono previste oltre 250mila persone per il ritorno live della boy band K-pop dopo quattro anni dall’ultimo show, ora che tutti e sette i membri hanno finito il servizio militare obbligatorio. BTS: i fenomeni del K-pop alla conquista del mondo. guarda le foto Una prima, «in casa» che anticipa un tour mondiale di 82 date attesissimo dai fan, non solo in Corea. Al momento non è prevista una tappa in Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo 4 anni di silenzio e la fine del servizio militare obbligatorio per tutti i membri, la boy band più amata del pianeta si riunisce. Ed è subito tour mondiale

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