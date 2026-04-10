VESPA URLA E ZITTISCE PROVENZANO PD | PUBBLICO SCIOCCATO VERTICI SILENTI

Durante una puntata di un programma televisivo, un noto giornalista ha avuto una reazione improvvisa e molto energica nei confronti di un partito politico, urlando e interrompendo gli interventi. La scena ha suscitato stupore tra il pubblico in studio e gli osservatori, mentre i vertici dell’emittente non si sono ancora espressi ufficialmente sulla vicenda. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento riguardo all’accaduto.

Non si contano più le reazioni scomposte di Bruno Vespa. Il giornalista di Rai1 ha superato ogni limite a Porta a Porta con una reazione contro il PD. Durante la puntata di “Porta a Porta” andata in onda giovedì sera, Bruno Vespa si è infuriato con Giuseppe Provenzano. Il deputato del Partito Democratico era stato appena ripreso dal conduttore per aver interrotto Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato. All’obiezione di Provenzano – “Stiamo interloquendo, siamo in uno studio democratico” – Vespa replica: “Vuole venire al posto mio?”, indicando scherzosamente la sedia del moderatore. Quando Provenzano risponde “forse dovrebbe sedersi da quella parte”, indicando il lato di Malan e del direttore del quotidiano di destra “Libero” Mario Sechi, Vespa perde il controllo e si infuria. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - VESPA URLA E ZITTISCE PROVENZANO (PD): PUBBLICO SCIOCCATO, VERTICI SILENTI Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD. Leggi anche: “Questo non glielo consento! Con quello che vedete in giro sulla par condicio, anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto!”: Bruno Vespa sbotta con Giuseppe Provenzano (PD)