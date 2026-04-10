Durante l’ultima puntata di “Porta a Porta” su Rai1, si sono verificati attimi di forte tensione nello studio tra il conduttore Bruno Vespa e un ospite del Partito Democratico. Vespa ha alzato la voce, creando un momento di caos mentre si discuteva di questioni politiche. La discussione si è protratta con toni accesi, attirando l’attenzione di chi seguiva la trasmissione.

Momenti di forte tensione durante l’ultima puntata di “Porta a Porta”, il talk show di Rai1 condotto da Bruno Vespa. Nel corso della trasmissione andata in onda giovedì sera, il giornalista ha avuto un acceso confronto con Giuseppe Provenzano, deputato del Partito Democratico. Tutto è nato da un richiamo del conduttore, che aveva invitato Provenzano a non interrompere l’intervento di Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato. Da quel momento il clima in studio si è progressivamente surriscaldato. Il botta e risposta tra Vespa e Provenzano. La situazione è degenerata quando Provenzano ha replicato al richiamo di Vespa con la frase: “Stiamo interloquendo, siamo in uno studio democratico”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Vespa urla a Porta a Porta: scontro con Provenzano (PD), studio nel caos

Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD.

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Vespa come non l’avete mai visto, urla a Porta a Porta: Stia zitto. VIDEODurante la puntata del 9 aprile, il dibattito – già acceso sui temi politici del momento – è degenerato quando Provenzano ha continuato a intervenire mentre parlavano altri ospiti. A quel punto Vespa, ... affaritaliani.it