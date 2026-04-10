Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano | Non glielo consento!

Durante la trasmissione televisiva Porta a Porta, il conduttore Bruno Vespa ha interrotto bruscamente Giuseppe Provenzano, esponente del Partito Democratico, esclamando:

(Adnkronos) – "Questo non glielo consento!". Bruno Vespa esplode contro Giuseppe Provenzano, esponente del Pd, nello studio di Porta a Porta. La discussione si accende quando Vespa frena Provenzano, che si inserisce durante l'intervento di Lucio Malan, senatore di Fratelli d'Italia. "Scusi, Provenzano. Mettiamoci d'accordo, lei ha parlato: lasci parlare. Se lui parla e lei interrompe.", dice il conduttore cercando di moderare il dibattito. "Stavamo interloquendo, è legittimo, siamo in uno studio democratico", dice Provenzano. "Vuol venire al posto mio?", chiede Vespa. "Non lo farei mai, forse dovrebbe sedersi da quella parte.", dice Provenzano invitando Vespa a prendere posto tra gli esponenti della maggioranza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento”Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”.

Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD.

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