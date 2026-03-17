Referendum Meloni | Pd insorge per l’ospitata a Quarta Repubblica senza par condicio

Il Partito Democratico ha protestato contro l’ospitata di rappresentanti del governo a Quarta Repubblica, accusando i conduttori di non aver garantito la par condicio. La puntata, dedicata al sì nel referendum, ha visto la partecipazione di esponenti politici e analisti, suscitando reazioni nel panorama politico italiano. La discussione si è concentrata sulle modalità di rappresentanza e sui contenuti trattati durante la trasmissione.

Ennesima puntata di Quarta Repubblica interamente dedicata al sì per il referendum, coronata dall'ospitata di Giorgia Meloni: il Pd chiede l'intervento di Agcom per "l'assenza di par condicio" IeriGiorgia Meloni è stata ospite aQuarta Repubblicadove ha parlato a lungo senza creare dibattito, poiché in studio non c’era nessuno che fosse della fazione opposta. Il pd infatti parla di “40 minuti con ospiti dichiarati per il sì”, senza dare una completa informazione ai telespettatori. I parlamentari del Pd in commissione di Vigilanza Rai parlano apertamente di “un monologo di mezz’ora in prima serata senza contraddittorio”. Poi aggiungono: “Sembrava di essere tornati indietro di decenni,chiediamo all’Agcom una sanzione esemplaree un intervento immediato di riequilibrio”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, Meloni: Pd insorge per l’ospitata a Quarta Repubblica “senza par condicio” Articoli correlati Referendum, Valditara: "No a campagna nelle scuole senza par condicio"(LaPresse) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo a Napoli a margine di un’iniziativa a sostegno del Sì al... Referendum sulla Giustizia, Pd-M5s-Avs presentano un’esposto all’Agcom: “Governo troppo presente in tv, violata la par condicio”Pd, M5s e Avs presentano esposto ad Agcom per eccessiva presenza del governo in tv sul referendum Giustizia. Referendum giustizia, Meloni alza la voce: “Basta polemiche, si vota in questa data” Contenuti e approfondimenti su Quarta Repubblica Referendum, Pd: Scandaloso monologo di Meloni a Rete4, Agcom sanzioni. Scontro sulla par condicioProtestano i parlamentari dem in commissione di Vigilanza Rai. Nel mirino la puntata di lunedì di Quarta Repubblica: quarantacinque minuti con ospiti ... repubblica.it Referendum, Meloni prova a convincere gli indecisi: Se vince il No resto qui, mi giudicherete tra un annoLa presidente del Consiglio Meloni, intervenuta questa sera a Quarta Repubblica su Rete4, lancia l'ennesimo appello per il voto sul referendum sulla Giustizia ... fanpage.it