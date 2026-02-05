Lucilla Show | al Teatro Cartiere Carrara di Firenze torna l’idolo dei bambini

Domenica 8 febbraio alle 16,30, il Teatro Cartiere Carrara di Firenze ospita di nuovo Lucilla, l’idolo dei bambini. Dopo il successo dello scorso autunno, l’artista torna con il nuovo “Lucilla Show 2026”, attirando ancora l’attenzione delle famiglie e dei più piccoli. Lo spettacolo promette divertimento e sorprese per il pubblico più giovane.

Arriva lo spettacolo più amato dai bambini! Dopo il tutto esaurito dello scorso autunno, Lucilla torna al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, domenica 8 febbraio alle ore 16,30, e porta con sé il nuovo “Lucilla Show 2026”. Uno spettacolo divertente, coinvolgente e interattivo, pensato per stupire i bambini e portare allegria a tutta la famiglia, con canzoni, coreografie da ballare col pubblico e tante sorprese. Per emozionarsi e divertirsi, ma anche per imparare: nello Show non mancano infatti i concetti base del primo apprendimento come numeri, lettere e suoni, grazie all’esperienza di Lucilla, laureata in Scienze dell’Educazione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

