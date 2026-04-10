Vespa contro Provenzano scontro in tv e polemiche Pd

Durante una puntata di un programma televisivo, un conduttore ha reagito in modo considerato eccessivo nei confronti di un deputato del Partito democratico. La reazione ha suscitato dure critiche da parte di alcuni membri del partito, che l'hanno definita inaccettabile e sproporzionata. La discussione ha generato polemiche all’interno del partito e ha portato a un dibattito pubblico sulla condotta dei conduttori televisivi.

I componenti del Partito democratico nella commissione di Vigilanza Rai definiscono “ inaccettabile e sproporzionata la reazione del conduttore Bruno Vespa contro il deputato del Pd, Peppe Provenzano, nella puntata di ieri di ‘Porta a Porta’”. I democratici, si legge in una nota “pur non entrando nel merito del dibattito, chiedono alla Rai, azienda del servizio pubblico, una netta presa di distanza dai toni inaccettabili e sproporzionati usati da Vespa, che minano il ruolo imparziale della trasmissione. Comprendiamo il nervosismo nel governo dopo l’esito del referendum, ma non è accettabile da chi ricopre un ruolo nel servizio pubblico”, concludono i dem. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vespa contro Provenzano, scontro in tv e polemiche Pd Vespa urla a Porta a Porta: scontro con Provenzano (PD), studio nel caosMomenti di forte tensione durante l’ultima puntata di “Porta a Porta”, il talk show di Rai1 condotto da Bruno Vespa. Leggi anche: VESPA URLA E ZITTISCE PROVENZANO (PD): PUBBLICO SCIOCCATO, VERTICI SILENTI Si parla di: Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: Stia zitto, non glielo consento. Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: Stia zitto, non glielo consentoAcceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD ... fanpage.it Bruno Vespa furioso con Provenzano, urla in studio a Porta a Porta: «Questo non glielo consento»Scontro infuocato durante la puntata di giovedì 9 aprile a Porta a Porta. Il padrone di casa, Bruno Vespa, ha perso le staffe contro Giuseppe Provenzano, deputato del ... leggo.it