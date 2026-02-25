Camisa Confapi | Interessi lavoratori e datori lavoro convergenti basta dumping contrattuale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2026 "Oggi più che mai gli interessi sono convergenti, sono interessi di avere buone condizioni salariali per i dipendenti, ma anche una competitività per le nostre aziende. Basta al dumping contrattuale, basta a contratti farlocchi, contratti pirata che minano la competitività ma anche arrivano allo sfruttamento del lavoro" così il presidente di Confapi Camisa, a margine dell'incontro con Cgil, Cisl e Uil. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video 🔗 Leggi su Open.online

