Verstappen gira al Nurburgring dopo le voci sul ritiro dalla F1 mentre Red Bull resta a Suzuka per un test

Dopo il Gran Premio del Giappone del 2026 e le speculazioni sul possibile ritiro dalla Formula 1, il pilota olandese è stato visto girare al Nurburgring, mentre la scuderia Red Bull si è trattenuta a Suzuka per condurre test con le gomme Pirelli. La presenza di Verstappen al circuito tedesco si somma alle attività di sviluppo in Giappone, senza ulteriori comunicazioni ufficiali sulle decisioni future del team e del pilota.

Dopo il GP del Giappone 2026 e le voci sul ritiro dalla F1, Max Verstappen torna al Nurburgring mentre Red Bull resta a Suzuka per i test Pirelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Verstappen esplode in radio contro Red Bull dopo le qualifiche da incubo a Suzuka: “Era inguidabile”Max Verstappen eliminato in Q2 nelle qualifiche del GP del Giappone della F1 2026: sfogo durissimo contro la Red Bull e la RB22, battuto anche da... La Red Bull non va: Verstappen, nervosismo alle stelle. "Caccia" un giornalista a SuzukaIl primo incidente del GP del Giappone si è verificato giovedì, non in pista ma nell'hospitality della Red Bull a Suzuka. Max Verstappen Nürburgring Mode | F1 Isn’t Ready Tutto quello che riguarda su Red Bull Temi più discussi: Povero Verstappen, gira tutto storto. In GT3 torna super Max, ma poi c'è la squalifica; Cosa fa Verstappen quando non guida una Formula 1? Guida qualcos'altro; Povero Verstappen gira tutto storto In GT3 torna super Max ma poi c' è la squalifica. F1, Max Verstappen pronto per tornare al Nürburgring a metà aprileMax Verstappen è pronto per tornare a dedicarsi alle ruote coperte approfittando della pausa del Mondiale di F1. La massima formula sarà infatti un mese ... oasport.it The Telegraph: Verstappen ha clausola per lasciare Red Bull dal 2027Max Verstappen ha una clausola per uscire dal contratto con la Red Bull nel caso non occupi i primi due posti del Mondiale alla pausa estiva del campionato. Lo riporta il The Telegraph. Vista la compe ... sport.sky.it Intanto Max Verstappen è di nuovo in pista al Nordschleife, a bordo della sua Mercedes-AMG GT3. In pista anche un’altra Mercedes marchiata di livrea Red Bull: non si ha idea di chi sia al volante, ma sicuramente uno tra Dani Juncadella, Jules Gounon o Luc - facebook.com facebook Lorenzo Finn, in Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies, prosegue l’apprendistato tra i pro: cinque gare tra Under-23 e pro, sempre davanti e in crescita. Leggi l’intervista completa sul percorso di crescita verso il salto nel 2027. x.com