Donati | Se sarò eletto sindaco il 10% della mia indennità sarà destinato a progetti dedicato ai giovani
Donati annuncia che, in caso di elezione a sindaco, il 10% della sua indennità andrà a finanziare progetti per i giovani. La candidatura del politico si fa sentire con una promessa concreta, puntando a coinvolgere direttamente le nuove generazioni nella vita cittadina. La campagna elettorale entra nel vivo con questa proposta chiara e diretta.
Arezzo, 7 febbraio 2026 – . Impegno pubblico del candidato Marco Donati per creare un fondo partecipato per sostenere progetti e iniziative sul territorio che coinvolgano le nuove generazioni Il candidato sindaco Marco Donati ha annunciato stamani, dal gazebo di viale Giotto dove ha incontro la cittadinanza, un impegno concreto a favore delle nuove generazioni: in caso di elezione a sindaco della città, rinuncerà al 10% della propria indennità mensile destinandola alla creazione di un fondo dedicato a progetti per i giovani di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Arezzo Sindaco
Apre il bando per progetti sociali finanziato dalle indennità del sindaco
È stato pubblicato il nuovo bando del Comune di Venezia dedicato a progetti sociali, finanziato dalle indennità del sindaco.
Stefani: «Sarò il sindaco dei veneti. E dedico questa vittoria a mia nonna: è stata male»
Ultime notizie su Arezzo Sindaco
Donati: Se sarò eletto sindaco, il 10% della mia indennità sarà destinato a progetti dedicato ai giovaniImpegno pubblico del candidato Marco Donati per creare un fondo partecipato per sostenere progetti e iniziative sul territorio che coinvolgano le nuove generazioni ... msn.com
AREZZO. 7 FEBBRAIO 2026 . MARCO DONATI CANDIDATO A SINDACO.INCONTRO CITTADINI AL MERCATO. Il candidato a sindaco Marco Donati sarà presente sabato mattina al mercato di viale Giotto, dove incontrerà cittadini tra le ore 10 e le ore 12 pres facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.