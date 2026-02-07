Donati | Se sarò eletto sindaco il 10% della mia indennità sarà destinato a progetti dedicato ai giovani

Da lanazione.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donati annuncia che, in caso di elezione a sindaco, il 10% della sua indennità andrà a finanziare progetti per i giovani. La candidatura del politico si fa sentire con una promessa concreta, puntando a coinvolgere direttamente le nuove generazioni nella vita cittadina. La campagna elettorale entra nel vivo con questa proposta chiara e diretta.

Arezzo, 7 febbraio 2026 –  . Impegno pubblico del candidato Marco Donati per creare un fondo partecipato per sostenere progetti e iniziative sul territorio che coinvolgano le nuove generazioni Il candidato sindaco Marco Donati ha annunciato stamani, dal gazebo di viale Giotto dove ha incontro la cittadinanza, un impegno concreto a favore delle nuove generazioni: in caso di elezione a sindaco della città, rinuncerà al 10% della propria indennità mensile destinandola alla creazione di un fondo dedicato a progetti per i giovani di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

donati se sar242 eletto sindaco il 10 della mia indennit224 sar224 destinato a progetti dedicato ai giovani

© Lanazione.it - Donati: “Se sarò eletto sindaco, il 10% della mia indennità sarà destinato a progetti dedicato ai giovani”

Approfondimenti su Arezzo Sindaco

Apre il bando per progetti sociali finanziato dalle indennità del sindaco

È stato pubblicato il nuovo bando del Comune di Venezia dedicato a progetti sociali, finanziato dalle indennità del sindaco.

Stefani: «Sarò il sindaco dei veneti. E dedico questa vittoria a mia nonna: è stata male»

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Arezzo Sindaco

donati se sarò elettoDonati: Se sarò eletto sindaco, il 10% della mia indennità sarà destinato a progetti dedicato ai giovaniImpegno pubblico del candidato Marco Donati per creare un fondo partecipato per sostenere progetti e iniziative sul territorio che coinvolgano le nuove generazioni ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.