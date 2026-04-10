Donati | Se sarò eletto la delega alla Giostra del Saracino resterà al sindaco
Un candidato ha dichiarato che, in caso di vittoria alle prossime elezioni, manterrà la delega alla gestione della Giostra del Saracino, assegnandola al sindaco. La sua affermazione è stata resa nota oggi, in una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. La campagna elettorale prosegue con diversi incontri e dichiarazioni da parte dei candidati in vista del voto.
Arezzo, 10 aprile 2026 – . Il candidato della Coalizione Civica ha incontrato i Rettori: “Attenzione, programmazione e dialogo costante con i Quartieri” Nei giorni scorsi Marco Donati, candidato sindaco di Arezzo per la Coalizione Civica, ha incontrato i Rettori dei quattro Quartieri della Giostra del Saracino: un’occasione per fare il punto sul presente e condividere prospettive e proposte per il futuro di una manifestazione simbolo della città. “Ringrazio i Rettori per la disponibilità e per il confronto approfondito sui temi che riguardano la Giostra del Saracino – sottolinea Donati –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Donati: “Se sarò eletto sindaco, il 10% della mia indennità sarà destinato a progetti dedicato ai giovani”Arezzo, 7 febbraio 2026 – Donati: “Se sarò eletto sindaco, il 10% della mia indennità sarà destinato a progetti dedicato ai giovani”.
Leggi anche: Giostra del Saracino e Ufficio stampa dedicato, un solo candidato alla selezione pubblica
Donati: Se sarò eletto la delega alla Giostra del Saracino resterà al sindacoIl candidato della Coalizione Civica ha incontrato i Rettori: Attenzione, programmazione e dialogo costante con i Quartieri ... lanazione.it
Donati: Se sarò eletto sindaco, il 10% della mia indennità sarà destinato a progetti dedicato ai giovaniArezzo, 7 febbraio 2026 – Donati: Se sarò eletto sindaco, il 10% della mia indennità sarà destinato a progetti dedicato ai giovani. Impegno pubblico del candidato Marco Donati per creare un fondo ... lanazione.it