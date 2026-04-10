Un candidato ha dichiarato che, in caso di vittoria alle prossime elezioni, manterrà la delega alla gestione della Giostra del Saracino, assegnandola al sindaco. La sua affermazione è stata resa nota oggi, in una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. La campagna elettorale prosegue con diversi incontri e dichiarazioni da parte dei candidati in vista del voto.

Arezzo, 10 aprile 2026 – . Il candidato della Coalizione Civica ha incontrato i Rettori: “Attenzione, programmazione e dialogo costante con i Quartieri” Nei giorni scorsi Marco Donati, candidato sindaco di Arezzo per la Coalizione Civica, ha incontrato i Rettori dei quattro Quartieri della Giostra del Saracino: un’occasione per fare il punto sul presente e condividere prospettive e proposte per il futuro di una manifestazione simbolo della città. “Ringrazio i Rettori per la disponibilità e per il confronto approfondito sui temi che riguardano la Giostra del Saracino – sottolinea Donati –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donati: "Se sarò eletto la delega alla Giostra del Saracino resterà al sindaco"

Donati: “Se sarò eletto sindaco, il 10% della mia indennità sarà destinato a progetti dedicato ai giovani”Arezzo, 7 febbraio 2026 – Donati: “Se sarò eletto sindaco, il 10% della mia indennità sarà destinato a progetti dedicato ai giovani”.

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