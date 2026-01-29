Sulle note del ricordo verso la Pace | il successo della Marcia della Memoria dell’IIS A Lombardi di Airola

Questa mattina, all’IIS “A. Lombardi” di Airola, si è svolta la Marcia della Memoria dedicata al Giorno della Memoria 2026. Studenti e insegnanti hanno percorso le vie del paese, portando con sé ricordi e pensieri sulla pace. La manifestazione, che si ripete da anni, ha visto una buona partecipazione e un momento di riflessione condiviso. La camminata si è conclusa con un momento di silenzio e un messaggio di speranza per un futuro senza guerre.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del Giorno della Memoria 2026, l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Lombardi” ha dato vita a un’iniziativa di profondo valore civile e pedagogico: la “Marcia per la Pace e la Memoria”. Un lungo corteo colorato dai cartelloni e dalle bandiere realizzate dagli studenti ha attraversato il cuore della città caudina, trasformando il ricordo della Shoah in un’azione collettiva e consapevole. La manifestazione, partita dalla Sede Centrale di Largo Capone, ha toccato i punti simbolo del territorio, tra cui i plessi dell’istituto scolastico, via Napoletano e il Giardino del Comune. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Sulle note del ricordo verso la Pace”: il successo della Marcia della Memoria dell’IIS “A. Lombardi” di Airola Approfondimenti su IIS A Lombardi L’IIS “Lombardi” di Airola guarda al futuro: approvato il nuovo percorso quadriennale “4+2” in Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT) L’IIS “Lombardi” di Airola amplia la propria offerta formativa con l’approvazione del percorso quadriennale “4+2” in Manutenzione e Assistenza Tecnica. FOTO/ Straordinario successo per il Concerto di Santa Cecilia degli studenti del Liceo Musicale “Lombardi” di Airola Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su IIS A Lombardi Argomenti discussi: Le note di sala del concerto n. 11 stagione 2025/2026; Giorno della Memoria, gli studenti delle scuole di Urbino: Ricordare è responsabilità verso il presente; 'Note per la memoria. La musica per il Giorno della Memoria' ai Musei Nazionali del Vomero; Manifestazione di pattinaggio artistico intitolata a 'Mariele Ventre' in scena a Ferrara. Chiusura Giudice di Pace a Trinitapoli, le note critiche di Forza Italia e Per #barletta - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.