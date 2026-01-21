Il Siracusa si prepara alla trasferta di Benevento, rafforzando il proprio reparto offensivo con un nuovo attaccante proveniente dal Latina. Mentre si attende la decisione del Tfn riguardo a una possibile penalizzazione per inadempienze amministrative, la squadra si concentra sul miglioramento delle proprie prestazioni in vista delle prossime sfide.

Tempo di lettura: < 1 minuto In attesa delle decisioni del Tfn che domani potrebbe infliggere al club siciliano una penalizzazione importante per inadempienze amministrative, il Siracusa si è rinforzato prelevando un attaccante dal Latina. Dopo qualche partenza di rilievo, ora mister Turati potrà disporre già dalla prossima trasferta di Benevento di Orario Pannitteri. “ Il Siracusa Calcio – si legge nella nota – comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Latina Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Orazio Pannitteri. Attaccante classe 99’, figlio dell’indimenticabile ‘Ciccio’, in carriera ha vestito in Serie C le maglie di Pro Vercelli, Crotone, Fermana e Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Verso Benevento-Siracusa, i siciliani si rinforzano con un nuovo attaccante

Argomenti discussi: Calcio. Benevento-Siracusa, nessun squalificato; Pallamano, serie B. La Genea Lanzara batte Benevento e si conferma in vetta; Crisi Salernitana, la difesa di Raffaele: E' mancato solo il gol; LA GARA BENEVENTO-SIRACUSA SARA’ DIRETTA DA GIAQUINTO DELLA SEZIONE DI PARMA.

