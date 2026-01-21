Verso Benevento-Siracusa i siciliani si rinforzano con un nuovo attaccante
Il Siracusa si prepara alla trasferta di Benevento, rafforzando il proprio reparto offensivo con un nuovo attaccante proveniente dal Latina. Mentre si attende la decisione del Tfn riguardo a una possibile penalizzazione per inadempienze amministrative, la squadra si concentra sul miglioramento delle proprie prestazioni in vista delle prossime sfide.
Tempo di lettura: < 1 minuto In attesa delle decisioni del Tfn che domani potrebbe infliggere al club siciliano una penalizzazione importante per inadempienze amministrative, il Siracusa si è rinforzato prelevando un attaccante dal Latina. Dopo qualche partenza di rilievo, ora mister Turati potrà disporre già dalla prossima trasferta di Benevento di Orario Pannitteri. “ Il Siracusa Calcio – si legge nella nota – comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Latina Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Orazio Pannitteri. Attaccante classe 99’, figlio dell’indimenticabile ‘Ciccio’, in carriera ha vestito in Serie C le maglie di Pro Vercelli, Crotone, Fermana e Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
