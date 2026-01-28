Parma ecco Nesta Elphege | l' attaccante è in città

Nesta Elphege, l’attaccante francese di 25 anni, è arrivato a Parma poco dopo le 20. La città aspetta di vederlo in campo, mentre lui si dirige verso la sede del club. La sua presenza ha già acceso alcune discussioni tra i tifosi, curiosi di scoprire cosa potrà portare in squadra.

Arriva a titolo definitivo dal Grenoble. Sarà il vice Pellegrino e domani sosterrà le visite mediche È arrivato poco dopo le 20, Nesta Elphege, attaccante francese di 25 anni intorno al quale si è scatenata molta curiosità. Diciannove presenze tra Ligue2 e Coppa di Francia con la maglia del Grenoble, abituato a lottare per la salvezza, ha segnato 4 gol e firmato 3 assist. Non grandi numeri sotto porta, ma un fisico possente che può fare al caso del Parma, a caccia di una punta che possa far rifiatare Mateo Pellegrino. Dopo la cessione di Milan Djuric alla Cremonese, il Club di Krause è andato su Nesta Elphege, punta di peso, capace di giocare spalle alla porta e difendere il pallone.🔗 Leggi su Parmatoday.it

