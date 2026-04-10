Versano olio motore nel drink a una festa | È uno scherzo 16enne finisce avvelenato in ospedale a Verbania
A Verbania, durante una festa tra giovani, è stato versato olio motore in un drink analcolico. Gli organizzatori hanno dichiarato che si trattava di uno scherzo tra amici. Tuttavia, un ragazzo di 16 anni ha ingerito la sostanza e ha avuto bisogno di cure ospedaliere, rimanendo sotto osservazione. La vittima è stata dimessa, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli eventi giovanili.
Olio motore nascosto nel “drink analcolico”: lo scherzo tra ragazzi per poco non diventa tragedia a Verbania, la vittima intossicata è stata dimessa ma resta sotto osservazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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