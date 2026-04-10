Versano olio motore nel drink a una festa | È uno scherzo 16enne finisce avvelenato in ospedale a Verbania

A Verbania, durante una festa tra giovani, è stato versato olio motore in un drink analcolico. Gli organizzatori hanno dichiarato che si trattava di uno scherzo tra amici. Tuttavia, un ragazzo di 16 anni ha ingerito la sostanza e ha avuto bisogno di cure ospedaliere, rimanendo sotto osservazione. La vittima è stata dimessa, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli eventi giovanili.