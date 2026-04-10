Gli versano olio motore in un drink minorenne avvelenato a Verbania

Nella serata del 4 aprile a Verbania, un minorenne è stato ricoverato in ospedale dopo aver ingerito un drink analcolico a cui era stato aggiunto senza consenso olio motore. L'episodio è stato classificato come uno scherzo che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e identificare eventuali responsabili.

AGI - Uno "scherzo" che poteva trasformarsi in tragedia quello avvenuto la sera del 4 aprile scorso a Verbania, dove un minorenne è finito in ospedale dopo aver ingerito olio motore, mescolato a sua insaputa in un drink analcolico. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'episodio si è consumato durante una festa di compleanno tra giovanissimi su una spiaggia pubblica adiacente a uno stabilimento balneare. La vittima è stata avvicinata da un coetaneo che gli ha offerto la bevanda definendola un "drink buono". Subito dopo i primi sorsi, il ragazzo è stato colto da un violento malore. Mentre la maggior parte dei presenti si è dileguata, il giovane è stato soccorso e trasportato d'urgenza all' ospedale "Castelli". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gli versano olio motore in un drink, minorenne avvelenato a Verbania Olio motore esausto abbandonato in un parcheggio: denunciato ventenneLa polizia locale di Bologna ha denunciato un ventenne, italiano, per abbandono di rifiuti pericolosi. Olio motore: quale scegliere e ogni quanto cambiarlo?Quale olio motore mettere nella tua auto? 5W-30, 5W-40, 0W-20… i numeri confondono.