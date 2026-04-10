Offre un drink con olio motore per scherzo | minorenne avvelenato e portato al pronto soccorso

Nella serata del 4 aprile, durante una festa di compleanno tra minorenni vicino a una spiaggia pubblica di Verbania, un ragazzo è stato vittima di un grave episodio. Un coetaneo gli ha offerto un drink contenente olio motore come scherzo, causando un avvelenamento che ha richiesto il trasporto in pronto soccorso. L’episodio si è verificato in un contesto di incontro tra giovani, senza altri elementi di cronaca finora noti.

Minorennne avvelenato "per gioco". Nella serata del 4 aprile scorso, durante una festa di compleanno tra ragazzi minorenni, nei pressi di una spiaggia pubblica adiacente a uno stabilimento balneare di Verbania, un ragazzo è rimasto vittima di un grave "scherzo" che ha rischiato di compromettere. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Gli versano olio motore in un drink, minorenne avvelenato a VerbaniaAGI - Uno "scherzo" che poteva trasformarsi in tragedia quello avvenuto la sera del 4 aprile scorso a Verbania, dove un minorenne è finito in...

Colpito da una testata al volto e portato al Pronto soccorso. L’aggressore è stato identificatoHa aggredito un sedicenne, apparentemente senza alcun motivo, colpendolo con una testata al volto e poi, quando gli amici della vittima sono...

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