Versa olio motore nel bicchiere per scherzo durante una festa | 16enne finisce in ospedale

Durante una festa tra minorenni in una località del Verbano, un ragazzo di 16 anni ha accusato un malore improvviso dopo aver ingerito olio motore che gli era stato versato nel bicchiere come scherzo. L’episodio ha richiesto l’intervento dei soccorritori e il ragazzo è stato portato in ospedale per le cure del caso. La serata si è trasformata da un momento di svago a una situazione di emergenza.

Il fatto: malore improvviso durante una festa tra minorenni. Una serata tra amici si è trasformata in un episodio grave a Verbania, sul lago Maggiore. Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato d’urgenza dopo aver ingerito olio motore, contenuto in un bicchiere che gli era stato presentato come una normale bevanda analcolica. L’episodio risale alla sera del 4 aprile, durante una festa di compleanno tra minorenni nei pressi di una spiaggia pubblica. Il gesto: “Era uno scherzo”. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a offrire il bicchiere sarebbe stato un 17enne, che avrebbe detto alla vittima che si trattava di “un drink buono”. Subito dopo aver bevuto, il 16enne ha accusato un malore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Versa olio motore nel bicchiere “per scherzo” durante una festa: 16enne finisce in ospedale Versano olio motore nel drink a una festa: “È uno scherzo”. 16enne finisce avvelenato in ospedale a VerbaniaOlio motore nascosto nel “drink analcolico”: lo scherzo tra ragazzi per poco non diventa tragedia a Verbania, la vittima intossicata è stata dimessa... Leggi anche: Offre a un compagno un cocktail con olio motore: il 16enne finisce in ospedale Argomenti più discussi: Incidente sulla Statale Adriatica all’alba: un ferito; Tappo Di Riempimento Dell'olio Immagini E Fotografie Stock Ad Alta. Versano olio motore nel drink a una festa: È uno scherzo. 16enne finisce avvelenato in ospedale a VerbaniaOlio motore nascosto nel drink analcolico: lo scherzo tra ragazzi per poco non diventa tragedia a Verbania, la vittima intossicata è stata dimessa ... fanpage.it Verbania, olio motore nel drink a una festa di compleanno: minorenne finisce in ospedaleA Verbania un ragazzo beve una bibita contaminata con olio motore: identificato un coetaneo, aperta l’inchiesta della Procura minorile ... giornalelavoce.it Ingredienti • 250 g farina 0 • 120 ml acqua • 40 ml olio extravergine d’oliva • 1 cucchiaino lievito per dolci • scorza di limone grattugiata • 1 pizzico di sale • facoltativo: cannella o vaniglia Preparazione 1. In una ciotola versa farina e lievito. 2. Aggiungi olio extrav - facebook.com facebook