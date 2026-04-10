Offre a un compagno un cocktail con olio motore | il 16enne finisce in ospedale

Durante una festa di compleanno, un ragazzo di 17 anni ha proposto a un suo coetaneo un cocktail contenente olio motore, considerato uno scherzo. Tuttavia, il giovane ha finito in ospedale a causa dell’ingestione del liquido. La vicenda si è verificata nel corso della serata, e il fatto ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie e di polizia. Le condizioni di salute del ragazzo sono attualmente sotto osservazione.

Una festa di compleanno che sarebbe potuta finire in tragedia. Nel corso della serata, infatti, un ragazzo di 17 anni ha offerto per scherzo a un coetaneo un drink molto particolare. Nel bicchiere, infatti, non si trovava un analcolico – come era stato presentato – bensì dell'olio motore. Il fatto si è verificato a Verbania lo scorso 4 aprile. Un gruppo di ragazzi stava festeggiando il compleanno di uno di loro in spiaggia pubblica, nei pressi di uno stabilimento balneare. La serata stava procedendo nel migliore dei modi quando uno dei giovanissimi ha offerto a un amico la "bevanda" a base di olio motore. La vittima ha ingerito la sostanza credendo si trattasse di un analcolico e in poco tempo ha accusato un malore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Offre a un compagno un cocktail con olio motore: il 16enne finisce in ospedale Leggi anche: Offre un drink con olio motore per "scherzo": minorenne avvelenato e portato al pronto soccorso Leggi anche: Stellantis: quali auto montano il motore PureTech con catena, anziché cinghia a bagno d'olio Argomenti più discussi: Un aggiornamento sul nostro impegno per la salute mentale; Gravity Card 2026: un unico biglietto per 32 bike park; Pisa-Torino: il racconto della partita; Gravity Card 2026: un unico biglietto, 32 parchi. Un compagno fedele per andare oltre i propri limiti: il potere dei cani guidaUn cane guida offre alle persone ipovedenti non solo la sicurezza, ma anche la libertà di potersi muovere liberamente affidandosi a un compagno addestrato che conosce limiti e pericoli Ci sono momenti ... it.euronews.com #Milan, fiducia per #Goretzka. #Lewandowski si offre. Si spinge per #Alajbegovic #SempreMilan #calciomercato x.com Un coetaneo gli offre un #drink analcolico in cui ha versato #oliomotore, il minorenne si sente male dopo averlo bevuto e viene trasportato d'urgenza all'ospedale. E' accaduto a #Verbania durante una festa di compleanno. Individuato e #denunciato il respo - facebook.com facebook