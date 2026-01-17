Domenica sera l' accensione del braciere in piazza Bra | la Fiamma Olimpica attraversa il Garda e illumina Verona

Domenica 18 gennaio, la Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano Cortina 2026 attraverserà il territorio gardesano e veronese, passando per luoghi di rilevanza storica e culturale. La sera, in piazza Bra a Verona, si terrà l’accensione del braciere, momento simbolico che segna l’arrivo della fiaccola nella città. Un’occasione per celebrare l’evento olimpico in un contesto di grande tradizione e significato.

Domenica 18 gennaio la fiamma dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 farà tappa nel territorio gardesano e veronese, attraversando luoghi simbolici e paesaggi di forte valore storico e culturale prima di giungere in serata a Verona, dove si terrà la city celebration in piazza Bra. Si tratta della quarantaduesima tappa del viaggio della fiamma, un percorso che unisce idealmente comunità diverse nel segno dei valori olimpici. La giornata prenderà avvio alle 8.40 a Desenzano del Garda, dominata dal profilo del castello medievale che caratterizza il centro storico. Qui ventidue tedofori accompagneranno la Fiamma lungo il tratto cittadino, prima della partenza verso il Garda trentino. 🔗 Leggi su Veronasera.it

