Verso Napoli-Milan trasferta vietata ai residenti in Lombardia | la decisione

Il prefetto di Napoli ha deciso di vietare la trasferta ai residenti in Lombardia in vista della partita tra Napoli e Milan. La misura è stata adottata per motivi di ordine pubblico e riguarda tutti i tifosi lombardi che avevano programmato di assistere all'incontro. La decisione è stata comunicata ufficialmente pochi giorni prima del calcio d'inizio, suscitando reazioni tra i sostenitori delle due squadre.

“Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli – Milan”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di Serie A 20252026, in programma lunedì 6 aprile 2026, presso lo Stadio “D.A. Maradona” di Napoli, le seguenti prescrizioni: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia, ad eccezione dei possessori di tessera di fidelizzazione della società “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 19 marzo 2026; vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della società AC Milan, non residenti nella Regione Lombardia" LEGGI ANCHE: Milan tra presente e futuro: la nuova strategia dell’U23. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Napoli-Milan, trasferta vietata ai residenti in Lombardia: la decisione Articoli correlati Fiorentina Inter, divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia: trasferta vietata ai nerazzurridi Redazione Inter News 24Fiorentina Inter, divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia: vietata la trasferta ai tifosi nerazzurri... Leggi anche: Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania: la decisione del prefetto Tutti gli aggiornamenti su Verso Napoli Milan trasferta vietata ai... Temi più discussi: Napoli-Milan: possibile trasferta vietata ai tifosi rossoneri, deciderà il CASMS; Leao in Portogallo per controlli all'adduttore: le sue condizioni verso Napoli-Milan; Napoli-Milan in 'aiuto' dell'Inter: per Chivu scatto decisivo o il rischio vero di perdere tutto; Napoli-Milan, il CASMS deciderà sul divieto di trasferta ai tifosi rossoneri. Napoli-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri residenti in LombardiaStretta sulla sicurezza in vista della sfida tra Napoli e Milan, in programma lunedì 6 aprile allo stadio Maradona per il campionato di Serie A 2025/2026. Il ... cronachedellacampania.it Napoli-Milan, possibile trasferta vietata ai tifosi rossoneri: deciderà il CasmsSi avvicina Napoli-Milan del 6 aprile allo stadio Maradona, ma restano da definire le modalità di accesso per i tifosi ospiti. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ... tuttonapoli.net Napoli-Milan, è già sold-out! A più di una settimana dall'inizio del match il Maradona è praticamente sold-out. 55mila tifosi al Maradona pronti a caricare e spingere la squadra verso la vittoria finale - facebook.com facebook Verso Napoli-Milan, Malfitano: “Rabiot ha cambiato i rossoneri. Calendario del Diavolo più agevole” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com