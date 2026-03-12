Verona | export a 15,4 miliardi Polonia in ascesa
A Verona le esportazioni hanno raggiunto i 15,4 miliardi di euro, secondo i dati più recenti. La Polonia si conferma come uno dei mercati in crescita per le imprese locali. Il 2025 si apre con segnali di ripresa per l’economia veronese, che ha superato le performance dei mesi iniziali dell’anno. I numeri evidenziano una tendenza positiva nel settore delle esportazioni.
Il 2025 ha l’economia veronese tornare a crescere, superando i 15,4 miliardi di euro nelle esportazioni, un risultato che segna un’inversione di tendenza dopo un avvio dell’anno più debole. Questa ripresa è stata trainata quasi esclusivamente dai mercati dell’Unione Europea, mentre il fronte statunitense registra una contrazione superiore al 7% a causa delle nuove barriere commerciali introdotte dall’amministrazione Trump. La provincia scaligera si colloca così in controtendenza rispetto alla media regionale del Veneto, che invece registra una lieve flessione dello 0,2%, dimostrando la resilienza di un tessuto produttivo capace di adattarsi alle dinamiche globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
