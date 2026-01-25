Il complesso museale di Santa Chiara a San Gimignano ospiterà il 26 gennaio alle 17 la proiezione di tre cortometraggi di Matteo Frittelli, dedicati alle opere di Antony Gormley nella regione toscana. L’evento offre un’occasione per esplorare l’arte contemporanea e il suo impatto sul territorio, valorizzando le installazioni dell’artista e il patrimonio culturale locale.

San Gimignano (Siena), 25 gennaio 2026 - Il 26 gennaio, alle ore 17, il complesso museale di Santa Chiara, a San Gimignano, ospiterà la proiezione di tre film-corti firmati da Matteo Frittelli e dedicati agli interventi realizzati dall’artista Antony Gormley a San Gimignano, Firenze e Prato. L’iniziativa fa parte del calendario diffuso della Rete del Contemporaneo in Toscana promosso dal Centro Pecci di Prato e ruoterà attorno alla figura dell’artista inglese che, con le sue esplorazioni del corpo, dello spazio e del tempo, pone al centro delle sue opere il rapporto tra individuo, architettura e paesaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gimignano celebra l’arte contemporanea di Antony Gormley

