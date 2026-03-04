La Doc più antica d’Italia E’ la Vernaccia di San Gimignano

Il 6 marzo 1966 la Vernaccia di San Gimignano ottenne la denominazione di origine controllata, diventando il primo vino bianco in Italia a ricevere questa certificazione. Questa data segna l'inizio di un riconoscimento ufficiale per la produzione nella zona di San Gimignano, che da allora rappresenta un punto di riferimento nel panorama vinicolo nazionale. La DOC celebra i suoi 60 anni di storia.

La Vernaccia di San Gimignano compie 60 anni.Doc. Era il 6 marzo 1966 quando il vino bianco toscana divenne la prima Doc italiana. Per celebrare l’anniversario il Consorzio ha promosso un convegno nella Sala Dante di palazzo comunale di San Gimignano per riflettere sulle radici ma soprattutto sul futuro del suo vino. Coordinati dalla vice presidente del Consorzio Lisanna Boschini, relatori di profilo nazionale si sono alternati in un interessante approfondimento pensato per interpretare l’attualità di un mercato globale che vede il vino in sofferenza. "La Vernaccia è una componente essenziale della storia di San Gimignano – ha detto il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

