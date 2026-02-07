Vibo si inchina a Verdi | trionfo e standing ovation al Valentianum

Vibo Valentia si ferma per applaudire Verdi. Ieri sera il Valentianum si è riempito di persone per rendere omaggio al compositore con un concerto che ha emozionato il pubblico. La serata si è conclusa con una standing ovation, testimone dell’entusiasmo e dell’apprezzamento degli spettatori.

Vibo Valentia ha vissuto ieri sera una notte di pura emozione musicale, un omaggio appassionato a Giuseppe Verdi che ha riempito il Valentianum e strappato applausi a scena aperta. La Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia ha celebrato il 125° anniversario della scomparsa del celebre compositore con un concerto che ha registrato il tutto esaurito, un evento che testimonia la sete di cultura e bellezza di una città che si dimostra sempre più attenta e partecipe. L’evento, svoltosi nella serata di ieri, 6 febbraio 2026, ha trasformato il Valentianum in un vero e proprio tempio della lirica, un luogo dove le note immortali di Verdi hanno risuonato con potenza ed eleganza.🔗 Leggi su Ameve.eu

