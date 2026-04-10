Ventenne ucciso a Napoli la famiglia di Francesco Pio Maimone | Uniti da una tragedia ingiusta

Un ventenne è stato trovato morto a Napoli, e la famiglia dell’uomo ha dichiarato di essere sconvolta dalla perdita improvvisa. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vittima, che lavorava come pizzaiolo, aveva 20 anni e la sua scomparsa ha lasciato un senso di tristezza tra amici e familiari.

Tempo di lettura: < 1 minuto I genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaziolo ucciso sul lungomare di Napoli nell’ambito di una rissa a cui era del tutto estraneo, scoppiata solo per un paio di sneakers sporcate esprimono vicinanza alla famiglia di Fabio Ascione, il 20enne che all’alba di martedì scorso è morto dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d’arma da fuoco esploso da ignoti nel quartiere Ponticelli. “Come Francesco Pio – sottolineano Antonio e Tina Maimone – anche Fabio Ascione è vittima innocente di una violenza che continua a colpire e a lasciare sgomenti”. “Conosciamo un dolore che non ha parole, – sottolineano – che segna per sempre la vita di una famiglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ventenne ucciso a Napoli, la famiglia di Francesco Pio Maimone: “Uniti da una tragedia ingiusta” “Disarmiamo Napoli”, oggi fiaccolata in ricordo di Francesco Pio MaimoneTempo di lettura: < 1 minutoSi intitola “Disarmiamo Napoli” la fiaccolata che a Napoli, alle 17, partirà da Largo Sermoneta per ricordare Francesco... Leggi anche: Napoli: sparano un proiettile da uno scooter, morto ventenne. Un altro ucciso a Crema dura... Fiaccolata in ricordo di Francesco Pio Maimone: «Disarmiamo Napoli»Si intitola «Disarmiamo Napoli» la fiaccolata che a Napoli, alle 17, partirà da Largo Sermoneta per ricordare Francesco Pio Maimone, il pizzaiolo di 18 anni ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul ... ilmattino.it Disarmiamo Napoli, oggi fiaccolata in ricordo di Francesco Pio MaimoneSi intitola Disarmiamo Napoli la fiaccolata che a Napoli, alle 17, partirà da Largo Sermoneta per ricordare Francesco Pio Maimone, il pizzaiolo di 18 anni ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul ... ansa.it