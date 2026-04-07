Intorno alle 5.10 di questa mattina, i carabinieri sono intervenuti in via Carlo Miranda a Napoli, vicino a un bar, a seguito di un colpo di pistola esploso da uno scooter. La pallottola ha colpito un giovane di 20 anni, che è morto sul posto. Un altro episodio di violenza si è verificato anche a Crema, dove un uomo è stato ucciso in circostanze non ancora chiarite.

AGI - Agguato a Napoli con una giovane vittima. Questa mattina, intorno alle 5.10, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively. Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace Fabio Ascione, 20 anni compiuti il 26 marzo scorso. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, ma è morto in ospedale. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice dell'omicidio. Crema: ventenne morto in ospedale dopo un'aggressione. Un ventenne è morto in ospedale dopo aver subito un'aggressione. È quanto avvenuto nel quartiere San Bernardino di Crema, in provincia di Cremona. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Napoli: sparano un proiettile da uno scooter, morto ventenne. Un altro ucciso a Crema dura...

Leggi anche: Napoli: sparano un proiettile da uno scooter in corsa, morto un ventenne

Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco. Un altro 20enne morto dopo un'aggressione a CremaUn giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, alle 5,10 circa a colpi d’arma da fuoco ed è deceduto poco dopo il...

Temi più discussi: Napoli: sparano un proiettile da uno scooter in corsa, morto un ventenne; USA, proiettile vagante a New York: uccisa neonata di 7 mesi; New York, bimba di 7 mesi uccisa da un proiettile vagante durante una sparatoria: arrestati due uomini; Napoli | sparano un proiettile da uno scooter in corsa morto un ventenne.

Napoli: sparano un proiettile da uno scooter in corsa, morto un ventenneAGI - Agguato a Napoli con una giovane vittima. Questa mattina, intorno alle 5.10, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Mi ... msn.com

Passano in scooter davanti al bar e sparano: morto un 20enneFabio Ascione aveva compiuto vent'anni il 26 marzo scorso. Trasportato in pronto soccorso è morto poco dopo il ricovero per le ferite. La sparatoria davanti a un esercizio pubblico alla periferia est ... today.it

UN DIAVOLO CONTRO I DIAVOLI: MATTEO POLITANO SI TRASFORMA QUANDO VEDE ROSSONERO Con quello di ieri sera, sono cinque i gol segnati in maglia Napoli contro il Milan: i rossoneri sono la vittima preferita di Matteo Politano #SSCNap - facebook.com facebook

Il Milan ko a Napoli. Il CorSport: "Nkunku e Fullkrug mai pericolosi. L'attacco non c'è" x.com