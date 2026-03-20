Disarmiamo Napoli oggi fiaccolata in ricordo di Francesco Pio Maimone

Da anteprima24.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Napoli si tiene una fiaccolata intitolata “Disarmiamo Napoli” alle 17, organizzata in ricordo di Francesco Pio Maimone. Alla manifestazione partecipano cittadini e associazioni che desiderano esprimere il loro pensiero sulla sicurezza e sulla presenza delle armi in città. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme vigenti e si concentra sul ricordo della vittima e sull’auspicio di un ambiente più sicuro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si intitola “Disarmiamo Napoli” la fiaccolata che a Napoli, alle 17, partirà da Largo Sermoneta per ricordare Francesco Pio Maimone, il pizzaiolo di 18 anni ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungomare di Mergellina a Napoli, al culmine di una lite scoppiata per un paio di sneakers sporcate. A sparare, secondo quanto emerso da due processi, fu Francesco Pio Valda, ritenuto dalla Dda di Napoli elemento di spicco di un clan della periferia Est di Napoli. Pe questo omicidio Valda è stato condannato all’ergastolo sia in primo, sia in secondo grado. I genitori, amici e parenti Francesco Pio raggiungeranno il luogo dove tre anni fa il giovane trovò la morte mentre era in compagnia dei suoi amici, al culmine di una rissa a cui era del tutto estraneo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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