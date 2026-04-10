Venti anni fa, si è conclusa una lunga ricerca con l’arresto di Bernardo Provenzano, considerato l’ultimo vero capo di Cosa nostra. L’evento segnò la fine di un’epoca e rappresentò un momento chiave per le forze dell’ordine, che avevano lavorato intensamente per catturarlo. Sabella, uno dei protagonisti di quel periodo, ha commentato che quell’operazione ha scritto una pagina importante della storia italiana.

Che avessero contribuito a scrivere una pagina di storia lo capì subito. Con l’arresto di Bernardo Provenzano, ultimo vero capo di Cosa nostra, finiva un’epoca. Era l’11 aprile del 2006, da allora sono trascorsi 20 anni e Marzia Sabella, il magistrato che lavorava nel pool che coordinava le indagini sulla cattura del padrino di Corleone, ricorda tutto come fosse accaduto ieri. «Fu un momento davvero storico - dice - e proprio in virtù del tempo passato posso dire che nessun capomafia è riuscito a prendere il posto di Provenzano. Neppure Messina Denaro, certamente un boss di prima grandezza, ma la cui 'area di influenza' era limitata al Trapanese». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Vent'anni anni fa la cattura di Provenzano. Sabella, "Scrivemmo una pagina di storia"

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